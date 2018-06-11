«الصيّاح» تستثمر ملياراً في «أرجان»

تستعد مجموعة الصيّاح وأبنائه للاستثمار والتطوير لتشييد مجمع متعدد الاستخدامات في منطقة أرجان بدبي باستثمارات تبلغ مليار درهم تقريباً، وبذلك تضيف المجموعة مشروع أيقوني جديد اسمه «الصيّاح ريزيدنس» إلى حزمة مشاريعها القائمة في الإمارة، وأبرزها أبراج «شذى»، و«سلافة» و«بلو باي».

وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» فإن المجموعة تعتزم إنجاز المشروع خلال عامين بعدما عينت شركة العجمي للاستشارات الهندسية استشاريا للمشروع، وقامت بترسية عقد علميات البناء والتشييد على شركة الساحل للمقاولات مدعومة بتسهيلات ائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني وسيضم المشروع عشرات الوحدات السكنية والمكتبية والمنافذ التجارية، فضلاً عن تفوقه على باقي مشاريع المنطقة بأكبر مساحة ترفيهية تتجاوز مساحتها 200 ألف قدم مربع تريد المجموعة من ورائها توفير خدمات غير مسبوقة للسكان والمقيمين، إلى جانب مركز صحي وأندية رياضية مغلقة ومسابح ومسطحات خضراء وحدائق تحتضن ملاعب «سكواش» وتنس وكرة السلة، ومكان مخصص للشواء، ومكان مخصص لرعاية للأطفال، وقاعة ضخمة للحفلات والفعاليات.