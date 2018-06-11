«الاتحاد للطيران» تعلّق رحلاتها إلى «دكا»

قررت شركة الاتحاد للطيران تعليق رحلاتها إلى «دكا»، عاصمة بنغلاديش، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل. وصرح متحدث رسمي باسم شركة الاتحاد للطيران: «يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد للطيران سوف تعلق رحلاتها من أبوظبي إلى دكا، عاصمة بنغلاديش اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل».

ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذا القرار لن يؤثر في اتفاقية تبادل الرموز المبرمة بين الناقلة وشركة «جيت إيروايز» الهندية، حيث ستواصل هذه الأخيرة خدمة دكا بموجب الاتفاقية المذكورة، وفقاً لما أكده المتحدث الذي لم يوضح ما إذا كانت عمليات الشحن التي تسيرها الناقلة بين أبوظبي ودكا ستتأثر بهذا القرار أيضاً.

يذكر أن الاتحاد للطيران نقلت ما يزيد على 1.5 مليون مسافر بين أبوظبي ودكا، منذ أن بدأت تسيير رحلاتها إلى العاصمة البنغالية في مايو 2006.