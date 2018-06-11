إقبال كثيف وتخفيضات كبرى في «رمضان الشارقة»

دخل «مهرجان رمضان الشارقة 2018»، أسبوعه الثالث، وسط إقبال كثيف من الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة، والاستفادة من الحملات الترويجية والتخفيضات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية، في إطار التحضيرات لعيد الفطر السعيد وعطلة الصيف.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المنظمة للمهرجان، أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة، يتنامى بشكل لافت، مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية، وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان في دورته الـ 29، التي تستمر لغاية 18 يونيو الجاري.

وقال إبراهيم راشد الجروان منسق عام المهرجان في غرفة الشارقة، إن فعاليات المهرجان، حازت على اهتمام ورضا الجمهور، وتجلّى ذلك من خلال التفاعل اليومي الحاشد واللافت، مع مختلف الأنشطة التي نظمتها الغرفة ومراكز التسوق، وكذلك من خلال استطلاعات الرأي الميدانية.

وأشار الجروان إلى أن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، كثفت عروضها الترويجية، ورفعت نسبة عروضها مع دخول شهر رمضان المبارك في أيامه الأخيرة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المتسوقين، وهو ما قابله إقبال متزايد من جانب المستهلكين لشراء احتياجات وهدايا العيد والعطلة الصيفية، والاستفادة من التخفيضات التي ناهزت 80 %، وما يرافقها من فرص للدخول في سحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 6 سيارات فخمة، معرباً عن توقعاته بأن يرتفع حجم المبيعات في الأيام الأخيرة من المهرجان بشكل ملحوظ، في ظل العديد من العوامل والأسباب، ومن أبرزها، ارتفاع القدرة الشرائية، وقرارات القيادة الرشيدة بصرف راتب أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها، احتفاء بمئوية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

سحوبات

وأعلن مركز إكسبو الشارقة، تنظيم سحوبات على سيارة بي إم دبليو موديل 2018، وعطلة لمدة 3 ليالٍ لشخصين مع «طيران الإمارات» في فندق 5 نجوم في تركيا، والعديد من الهدايا القيمة الأخرى، في ختام فعاليات «معرض ليالي رمضان»، الذي ينظمه المركز، ويستمر لغاية آخر أيام العيد، بدعم من غرفة الشارقة. وأعلن «سيتي سنتر الشارقة»، عن تنظيم سحب على سيارة (جي إم سي تيراين)، بالإضافة إلى جوائز يومية على شكل «بطاقة هديتي». فيما أعلن مركز «صحارى سنتر»، عن تنظيم سحوبات على سيارتي (رانج روفر فيلار)، و4 رحلات سياحية. في حين أعلن «ميغا مول» عن تنظيم سحوبات على سيارة جاغوار إف _ بايس، وسيارة جاغوار إف _ تايب)، وقسائم مشتريات.

وقال محمد سرور مدير التسويق في مركز «ميغا مول الشارقة»، إن مهرجان رمضان الشارقة، هو أحد أكثر المواسم جذباً للزوار والمتسوقين، نظراً لتنوع وغنى الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية، وغيرها، التي تقام طوال أيام المهرجان، والتي تترافق مع حرص التجار على إطلاق أقوى العروض الترويجية والحسومات المغرية، لجذب أكبر عدد من المستهلكين وتحقيق الأرباح المجزية.

وأشاد بيير سمعان مدير التسويق في مركز «صحارى»، بنجاح غرفة الشارقة في تنظيم موسم تجاري نشط، جرياً على عادتها في كل عام، بما يحقق رضا الجمهور وتجار التجزئة، على حد سواء.

معرض

يُعد معرض ليالي رمضان الشارقة، أحد أبرز فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة»، ويوفر تجربة التسوق الأكثر تميزاً في أكبر سوق رمضاني من نوعه على مستوى المنطقة بأسرها، حيث يتيح للمتسوقين، حسومات تصل نسبتها إلى 80 %، على قائمة واسعة من المنتجات والسلع.