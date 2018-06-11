طرح أول منتج بعلامة إكسبو التجارية

كشف مكتب إكسبو 2020 دبي، عن أول منتج مرخص يحمل علامة الحدث، وهو عبارة عن عبوات تمور عضوية فاخرة من شركة «بتيل»، وقال إن التمور من إنتاج مزرعة بتيل العضوي في «الغاط» بالسعودية، وهي باكورة مجموعة من الإصدارات المحدودة التي ستطلقها «بتيل» خلال مرحلة التحضير للحدث وأثناء انعقاده.

يضم هذا الإصدار المحدود 2000 عبوة بحجم 120 غراماً ومثلها بحجم 250 غراماً بتصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات وتراث المنطقة وهي متوافرة حالياً في متاجر مختارة في أنحاء الدولة. وأشار المكتب إلى أن فريق إكسبو عمل يداً بيد مع الشركة لتصميم هذه العبوات ضمن السعي للاحتفاء بالثقافة الإماراتية والعربية في كل ما يتم تقديمه.

وتأتي التمور العضوية كأول المنتجات المرخصة من إكسبو 2020 دبي التي تشمل 5000 صنف ضمن 40 فئة من المنتجات المختلفة تضم الأطعمة والمشروبات والتذكارات والبضائع الفاخرة.