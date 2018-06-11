إصدار «دبي الإسلامي» يجمع 14 مليار درهم

جمع بنك دبي الإسلامي أمس 14 مليار درهم بعد الإغلاق الناجح للغاية لعملية الاكتتاب لزيادة رأس ماله والذي استهدف إصدار حقوق بواقع 5 مليارات درهم، حيث أعلن البنك إصدار أسهم إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم، وبسعر 3.11 دراهم للسهم الواحد في أبريل الماضي، ويعكس الرقم المتحقق في صفقة الاكتتابات، الاهتمام الهائل من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بواحد من أسرع البنوك وأكثرها ربحية على مستوى المنطقة. إذ تعد الصفقة جزءاً من جدول الأعمال الاستراتيجي للبنك لخلق قدرة استباقية تدعم خطط نموه التي وضعته بين أفضل الشركات أداءً في المنطقة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لا تزال آفاق النمو واعدة أمامنا في «دبي الإسلامي»، فقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة مضاعفة البنك لحجمه وزيادة ربحيته بنحو 3 أضعاف. ولعل الأهم من ذلك هو حقيقة أن المركز المالي للبنك قد أصبح أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل تحسن جودة الموجودات بشكل كبير مع ميزانية عمومية أكثر قوة، ما يوفر اليوم المزيد من الفرص لتحقيق النمو. والأرقام تتحدث عن نفسها في البنك، حيث لا تزال العائدات أعلى من مستوياتها في السوق، وهذا هو السبب الواضح وراء استمرار شهية المستثمرين على أسهم البنك.

وأضاف: يعد الإصدار خطوة استراتيجية بالنسبة لنا، حيث تساعدنا زيادة رأس المال في الحفاظ على تنافسيتنا بالتوازي مع الإيفاء بالمتطلبات التنظيمية، مع تقدمنا في تحقيق طموحات النمو على المدى المتوسط. ونحن نشعر بالامتنان الكبير لجميع مساهمينا على الدعم الهائل الذي قدموه للبنك، وسوف نواصل التزامنا وتركيزنا على خطط النمو الهادفة إلى تعزيز العائدات لجموع المستثمرين في السنوات القادمة.