علاقة حب بين دبي والروبوتات

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» دولة الإمارات بأنها بلد يستبسل من أجل مكانته الريادية في التقنية، بينما وصفت دبي بأنها على علاقة حب مع الروبوتات.

وقالت في تقرير أمس بعنوان «مدن الغد: دبي والصين تطلق روبوتات مدنية».

واستعرض التقرير بإسهاب تجارب دبي مع الروبوتات، فذكر أن دبي أطلقت في يونيو الماضي تجربة «الروبوكوب»، أي رجل الشرطة الآلي، حينما عرضته بجانب برج خليفة.

كما تضمن التقرير مقابلة مع مسؤول من شركة «بي أيه إل روبوتيكس»، والتي قامت بتصنيع «الروبوكوب»، والذي قال: «لقد انضم هذا الروبوت إلى شرطة دبي لمساعدة الجماهير بطريقة مبتكرة وتفاعلية. وتوفر دبي الآن هذا الشرطي الآلي في الوجهات السياحية الجاذبة ومراكز التسوق».

وأضاف المسؤول قائلاً: «يزود هذا الروبوت الجماهير بمعلومات مفيدة بعدة لغات، وذلك بفضل البرنامج الذي يعمل به، كما يمكنه أن يرشدهم إلى الأماكن التي يرغبون بالوصول إليها».

واختتم قائلا: «وعلاوة على ذلك، يعد الشرطي الآلي الجديد ايضاً بمثابة أداة تساعد الناس على الاتصال بشرطة دبي، وذلك باستخدام الميكروفونات الموصلة به، كما يستطيع الناس الاستفادة منه في الخدمات الشرطية الأخرى، كسداد الغرامات المرورية على سبيل المثال».

ثم تطرق التقرير إلى تجارب دبي الأخرى في الخدمات المدنية الذكية، ومنها التاكسي الطائر، والذي قامت دبي بتجربته في سبتمبر الماضي.