«بلو واترز ريزيدنسز» أحد 3 مشروعات مدهشة عالمياً

اختار موقع «مانشيون جلوبال» مشروع «بلو واترز ريزيدنسز» في جزيرة «بلو واترز» في دبي، ضمن ثلاثة مشروعات سكنية جديدة مدهشة على مستوى العالم.

واستهل تقرير نشره الموقع التابع لمؤشر «داو جونز» الأميركي، والذي يعد من أبرز منصات المعلومات المعنية بشؤون العقارات في العالم بافتتاحية ذكر فيها أن المشروع، إلى جانب مشروعي «أوشنوايد بلازا» في لوس أنجلوس، و«ذي وان» في كندا، تحلق نحو آفاق جديدة من الإبداع المعماري.

وركز التقرير على مشروع «بلو واترز ريزيدنسز»، وقال إنه يحطم أرقاماً قياسية عالمية، حيث يحتوي على «عين دبي»، التي تعد أكبر عجلة ترفيهية في العالم. وأسهب في وصف مكونات المشروع، وقال إنه يضم 698 وحدة سكنية، 4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس في جزيرة تمتد من منطقة «جميرا بيتش ريزيدنسز»، وبلغت كلفة المشروع 1.6 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن كافة وحدات المشروع مزودة بنوافذ زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف، كي تتيح للسكان مشاهدة بانورامية خلابة لعين دبي والخليج العربي، إلى جانب التصميم العمراني المبهر للمشروع والمناظر الطبيعية في الجزيرة.

وذكر التقرير أن المشروع يحتوي على أربعة حمامات سباحة للكبار، إضافة إلى حمام سباحة للأطفال وملعبين لكرة السلة، وصالتين للألعاب البدنية، فضلاً عن حدائق خاصة ومساحات مائية مظللة. كما يحتوي المشروع على جسر يربط بين جزيرة بلو واترز وشارع الشيخ زايد.