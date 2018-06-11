البنك العربي المتحد: توقف محادثات بيع الحصة القطرية

أعلن البنك العربي المتحد أن البنك التجاري القطري أوقف المناقشات الخاصة ببيع حصته في أسهم البنك إلى «تبارك للاستثمار».

وتدهور سعر سهم البنك القطري 4.9% بعد إعلان وقف المحادثات التي استمرت لما يزيد على ثمانية أشهر مع شركة «تبارك للاستثمار».

وصرح متحدث رسمي باسم «تبارك للاستثمار» بأن الطرفين لم يتفقا على الشروط النهائية لإتمام صفقة البيع، فيما التزم مسؤولو البنك القطري الصمت، ولم يذكروا أسباب توقف المحادثات.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان البنك القطري يتفاوض حالياً مع مشترين محتملين آخرين لبيع حصته في البنك العربي المتحد.

ويمتلك البنك التجاري القطري حصة تبلغ 40% في البنك العربي المتحد.