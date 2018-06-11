هيئة الضرائب تحذر المسجلين من إعطاء بيانات لجهات مجهولة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لم تقم بتخويل أي جهة لطلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية تتعلق بالضرائب أو بأية أمور أخرى تتعلق بالمسجلين ضريبياً.

وأشارت إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات بالتواصل مع دافعي الضرائب وطلب معلومات التسجيل الخاصة بهم. ودعت في بيان صحفي أصدرته أمس كافة المسجلين لدى الهيئة لاتخاذ الحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة مشددة على أنه في حال قيام أي جهة بطلب الحصول على بيانات أو معلومات مالية أو محاسبية فإنه على المسجلين لدى الهيئة قبل الإفصاح عن أية بيانات التأكد من وجود تخويل رسمي من الهيئة الاتحادية للضرائب لهذه الجهة بجمع معلومات من دافعي الضرائب.

وجددت الهيئة تأكيدها أن كافة خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من خدمات إلكترونية أو إرشادية للمسجلين والخاضعين للضريبة تقدم مجاناً من دون رسوم مشيرة إلى أن التسجيل للضريبة وتقديم الإقرارات يتم بخطوات مبسطة في دقائق قليلة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.