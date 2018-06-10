بالفيديو.. نافورة راقصة في نخلة جميرا بـ 66 مليونا

وقعت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في "ذي بوينت"، الوجهة البحرية الجديدة للمطاعم والترفيه الواقعة في "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً.

وعينت "نخيل" شركة "Beijing Water Design" (بكين واتر ديزاين) التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة النوافير في الصين، وذلك لتوريد وتشغيل النافورة التي ستغطي مساحة 12 ألف متر مربع من المياه على تاج "نخلة جميرا" مقابل فندق "أتلانتس ذا بالم".

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" على هامش حفل التوقيع الذي أقيم اليوم في مقر الشركة الرئيسي بدبي: "تعد "نخلة جميرا" أيقونة معمارية رائدة مشهورة عالمياً، كما أنها تعتبر وجهة عالمية للعيش الفاخر والترفيه وواحدة من أكثر المناطق المرغوبة للعيش والزيارة في العالم بالنسبة للمقيمين والسياح على حد سواء.

يمثل "ذي بوينت" أحدث الإضافات إلى الجزيرة المتطورة باستمرار كما أنه يعد وجهة أيقونية مميزة لابد من زيارتها، وسيضيف بُعداً جديداً لوجهات التسوق والترفيه والمطاعم بدبي.

وأضاف لوتاه: "يعد توقيع العقد اليوم إنجازاً هاماً لـ "ذي بوينت"، حيث يجري العمل الآن في النافورة، وهو ما يعني أننا على بعد خطوة واحدة لافتتاح الوجهة الترفيهية التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر."



وستدير "نخيل مولز"، ذراع "نخيل" في قطاع التجزئة، "ذي بوينت" الذي يضم نحو 70 من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي، حيث ستشغل متاجر المأكولات والمشروبات 70% من المساحات المتوفرة فيه بالإضافة إلى مجمع للسينما، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وصالونات تجميل، وسوبرماركت، وصالة للألعاب الرياضية.

يقع "ذي بوينت" على بعد 5 كيلومترات داخل مياه الخليج العربي وذلك ليمنح زواره التمتع بنسيم البحر البارد والمناظر الخلابة، ويحتضن بروميناد (ممشى) يمتد بطول 1.5 كيلومتر مشكلاً بحد ذاته وجهة للمقيمين والسائحين الراغبين في الاسترخاء والتقاط صور لا تنسى بخلفيات ساحرة لأحد أبرز المواقع السياحية في دبي.

ويضم "ذي بوينت" مواقف للسيارات تتسع لـ 1600 سيارة بالإضافة إلى محطة لقطار "ذا بالم مونوريل" مخصصة له، مع خطط للوصول إليه عبر القوارب واليخوت من الفنادق والمنتجعات المنتشرة في "نخلة جميرا".

