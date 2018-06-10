طيران الإمارات تطلق 10 رحلات يومياً إلى 3 مطارات في لندن

احتفلت طيران الإمارات أول من أمس بتدشين خدمتها اليومية بين مطار دبي الدولي ومطار لندن ستانستد. ووصلت طائرة الإمارات البوينغ 777-300ER إلى ستانستد في الساعة الثانية بعد الظهر، لتصبح هذه المحطة السابعة في المملكة المتحدة التي تخدمها الناقلة برحلات منتظمة. وأصبحت طيران الإمارات توفر الآن 10رحلات يومية إلى 3 محطات في لندن وهي: هيثرو وغاتويك وستانستد.

وتعمل الخدمة الجديدة بطائرات البوينغ 777-300ER ذات التصميم الداخلي الجديد، وكان قد تم الكشف للمرة الأولى عن الطائرات ذات التصميم الداخلي الجديد خلال معرض دبي للطيران 2017 وسوف تكون هذه المرة الأولى التي يختبر فيها المسافرون من وإلى المملكة المتحدة هذه المنتجات الجديدة.

وأقيم في مطار لندن ستانستد، بمناسبة وصول الطائرة، حفل استقبال بحضور هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية وريتشارد جوزبيري، نائب رئيس أول طيران الإمارات في المملكة المتحدة وكين أوتول، الرئيس لتنفيذي لمطار لندن ستانستد وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات والشركاء.

وقال هيوبرت فراخ: «جاء قرار إضافة لندن ستانستد إلى شبكة الوجهات التي نخدمها في المملكة المتحدة لتسهيل اتصال المجتمع المحلي بشكل مباشر بعدد من وجهات الترفيه والأعمال الأشهر في العالم.

ومن جهته، قال كين أوتول، الرئيس لتنفيذي لمطار لندن ستانستد: «إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا ويسرنا أن يشهد ملايين المسافرين في لندن وشرق إنجلترا على المزايا المتعددة للربط المباشر بين مطار ستانستد ودبي، مقر طيران الإمارات الرئيس، ومختلف أنحاء العالم».