12.7 ملياراً مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في اقتصاد دبي

أظهر أحدث تقرير لتقييم الأثر الاقتصادي صادر عن مركز دبي التجاري العالمي، تحقيق الفعاليات التي أقيمت في المركز خلال عام 2017 رقماً قياسياً جديداً، إذ بلغت قيمة ما تبقى منها في اقتصاد دبي 12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2017. وقد قدّر التقرير إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى بنحو 22.5 مليار درهم بزيادة 8% عن عام 2015.

كما قدّر التقرير أن 57% من الإنفاق الذي تُحدثه فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بقي في الاقتصاد المحلي، ما يعكس قوة قطاع الفعاليات في دبي. وتأكيداً على أهمية قطاع الفعاليات في دبي، فقد سلّط التقرير الضوء على المبيعات الكبيرة التي حققها القطاع عام 2017، كنتيجة للإنفاق المتعلق بالمشاركة في الفعاليات الكبرى، والتي أدت إلى زيادة قيمته في اقتصاد دبي بنحو 4.3 أضعاف. وبعبارة أخرى، فقد خلقت كل 1.000 درهم تم إنفاقها في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، 4.300 درهم في اقتصاد دبي في عام 2017.

دعم التوظيف

وأوضح التقرير الأثر المباشر للفعاليات التي استضافها ونظّمها مركز دبي التجاري العالمي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما حققته من قيمة تراكمية في صناعة السياحة والسفر والفنادق والضيافة والترفيه، ودعمها 84.226 وظيفة. وأشار التقرير إلى أن هذه الفعاليات ولّدت 4.1 مليارات درهم في دخل الأسرة القابل للتصرف، ويشير هذا الرقم إلى أن قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به أسهما في خلق 71% من الوظائف في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به، بينما خلق وظائف بنسبة 29% في القطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي.

103 فعاليات كبرى

استمر مركز دبي التجاري العالمي في عام 2017 في قيادة قطاع الفعاليات في المنطقة، وقد نظّم واستضاف 103 فعاليات كبرى شارك فيها 2.63 مليون مشارك، منهم 1.1 مليون من خارج الدولة. الناتج الاقتصادي

بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى التي أقامها مركز دبي التجاري العالمي 22.5 مليار درهم، منها 16 ملياراً تحققت بشكل مباشر من إنفاق المشاركين في الفعاليات، والقطاعات المرتبطة بها كالسفر والسياحة والفنادق والضيافة والترفيه، وقد حقق الإنفاق على خدمات الفعاليات زيادة كبيرة بلغت نسبتها 24% (من 4.2 مليارات درهم في عام 2015، إلى 5.3 مليارات درهم في عام 2017)، وأسهم في تحقيق الزيادة في القيمة الإجمالية زيادة في أعداد الشركات الدولية العارضة بنسبة 13% عن عام 2015.

توافق وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تتوافق أولويات مركز دبي التجاري العالمي بشكل كامل مع رؤية دولة الإمارات لعام 2021، وتشهد استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2017 على نجاح مركز دبي التجاري العالمي ككيان رائد في قطاع الفعاليات، يعزّز قيمة سياحة الأعمال في دبي، ويقوم بإسهامات قيّمة في الناتج المحلي الإجمالي»، وقال المري: «إنه من خلال التركيز على زيادة المشاركات الأجنبية في الفعاليات، فإننا ملتزمون بدعم تحقيق الهدف السياحي باجتذاب 20 مليون زائر إلى دبي بحلول عام 2020. وأكد أن الإنفاق المرتبط بقطاع الفعاليات عبر القطاعات ذات الصلة داخل سلسلة القيمة لسياحة الأعمال له تأثير مضاعف وقوي يسهم في زيادة النمو الاقتصادي لدبي».

المشاركون الدوليون

وأشار التقرير إلى أن المشاركين الدوليين ينفقون في المتوسط تسعة أضعاف المشاركين من داخل الدولة، وقد بلغ عدد المشاركين في الفعاليات الكبرى 2.6 مليون مشارك خلال عام 2017 منهم 42% من خارج الدولة، قاموا بإنفاق 75% من إجمالي الإنفاق المباشر.

ويتميز المشاركون الدوليون بارتفاع معدل إنفاقهم اليومي لتلبية متطلبات سفرهم وإقامتهم. وحقق المشاركون الأوروبيون أعلى نسبة بين المشاركين الدوليين (24%)، تلا ذلك المشاركون القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22%، ثم المشاركون من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 18%.

دبي الخيار المفضّل

وقال المري: «إن النمو المتواصل في أعداد المشاركين من خارج الدولة الذين يحضرون فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، ويشاركون في الأنشطة السياحية والترفيهية التي تقدمها دبي، يؤكد مجدداً سمعة دبي كخيار رائد ومفضّل للعمل والترفيه».