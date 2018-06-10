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دبي وجهة عالمية للتسوق الفاخر

المصدر:
  • Ⅶ دبي - وائل الخطيب
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قال تقرير لشركة «ديلويت» إن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر البلدان جاذبية في الشرق الأوسط للعلامات التجارية الفاخرة، ومركزاً استراتيجياً للشركات التي تقرر دخول السوق الإقليمي. وشدد تقرير للشركة على أهمية دبي في المجال حيث ظلت في 2017، واحدة من أفضل الوجهات الفاخرة لمستهلكي الشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة للزوار الصينيين والأوروبيين، واعتبرها من بين أفضل المدن في العالم للتسوق الفاخر، ومركز إنفاق حيوياً للمنطقة، في غمرة تدفق الصفوة من المتسوقين من جميع أنحاء العالم.

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