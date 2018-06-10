مصرف أفغانستان الإسلامي ينضم إلى منصة ترايد فلو لـ«دبي للسلع المتعددة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة انضمام مصرف أفغانستان الإسلامي إلى عضوية منصة ترايدفلو التابعة للمركز، وجاء الإعلان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للسلع المتعددة ممثلاً بـ سانجيف دوتا المدير التنفيذي للسلع في المركز، ومصرف أفغانستان الإسلامي، ممثلاً برئيسه التنفيذي، عمر خليل الرحمن، وذلك في مقر مركز دبي للسلع المتعددة ببرج الماس في دبي.

الاتفاقية ستمكّن مصرف أفغانستان الإسلامي تنفيذ معاملات «المرابحة» المتوافقة مع أحكام الشريعة من خلال منصة ترايدفلو بعملات متعددة في مختلف أنحاء العالم.

وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة: «نؤمن في مركز دبي للسلع المتعددة، بأهمية بناء شراكات استراتيجية قوية مع قادة الصناعة في مجال تجارة السلع، لنتمكن من توسعة نطاق أعمالنا والوصول إلى أسواقٍ جديدة. وأضاف سانجيف: «شهد الربع الأول من العام الجاري أكثر من 26,000 عملية تداول، فيما يرتفع عدد الأعضاء المسجلين حجم الصفقات المتداولة عبر المنصة بشكل مطرد، ولا شك أن هذا الأداء القوي يدل على الثقة المتزايدة التي يضعها العملاء بالمنصة. وسنواصل مساعينا الرامية إلى إطلاق المزيد من الحلول المبتكرة لتمويل تجارة السلع».

وقال عمر خليل الرحمن، الرئيس التنفيذي لمصرف أفغانستان الإسلامي: «نحن سعداء بتوقيعنا اتفاقية التعاون هذه مع مركز دبي للسلع المتعددة، وأن نغدو عضواً في منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستمكنّنا من إطلاق المزيد من الحلول والخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيعزز قدرتنا على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في أفغانستان، ممن ليس لديهم مزود للخدمات المصرفية».