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«إس آند بي» تمنح أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة

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  • Ⅶدبي - سيد صالح
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ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للخدمات المالية أبوظبي عند الدرجة «AA/‏A-1+»، وهي درجة مرتفعة على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته المؤسسة لتصنيف اقتصاد أبوظبي، وذكرت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الصادر أمس أنها ما زالت تحتفظ بتوقعها أن تستفيد حكومة أبوظبي من صافي أصولها الضخم كونه حاجزاً هائلاً ضد تقلب أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الأخرى.

كما توقعت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها أن يرتفع النمو الاقتصادي في أبوظبي بصفة تدريجية حتى يصل إلى 3% بحلول 2021. واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد أبوظبي تعكس توقعاتها أن النمو الاقتصادي في الإمارة سيتعافى تدريجياً، وأن المركز المالي للإمارة، ولدولة الإمارات عموماً، سيظل قوياً على مدى العامين المقبلين.

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