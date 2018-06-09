الهند تتسلم أول شحنة نفط من حقل «زاكوم» السفلي

أعلنت شركة النفط والغاز الهندية «فيديش» أنها تسلمت، أول من أمس، شحنة نفط من حقل زاكوم السفلي في أبوظبي، وذلك بموجب الامتياز الذي وقعته الشركة في فبراير الماضي ضمن ائتلاف شركات هندية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وذكرت «فيديش» أنها تسلمت عبر ميناء نيو مانغالور بولاية كارناتاكا شحنة من النفط الخام من مزيج «داس» من إنتاج حقل «زاكوم» السفلي في أبوظبي. وقالت في بيانها: «إنها المرة الأولى التي تحصل فيها شركات نفط وغاز هندية على حصة في تطوير الموارد الهيدروكربونية في أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمت 10 فبراير الماضي». وقد بدأ سريان هذه الاتفاقيات رسمياً 9 مارس الماضي.