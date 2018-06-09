«ديلي بوست»: دبي مبهرة في كل شيء

أكد صحافي في صحيفة «ديلي بوست» البريطانية أن دبي مبهرة في كل شيء.

وتحدث الصحافي «أدريان كافري» عن انطباعاته خلال زيارة قام بها إلى دبي في صحيفة «ديلي بوست» البريطانية، قائلا: «سافرنا على متن أكبر طائرة ركاب، وفي أفضل درجة سياحية»؛ وأقمنا في أكبر جزيرة اصطناعية في العالم، مبنية على شكل شجرة نخيل. فيما يضم فندقنا الفخم أكبر منتجع صحي في الشرق الأوسط، علاوة على إطلالة على أكبر عجلة دوارة في العالم، كل ما فيها مبهر».

وأضاف: «وفرت لنا الطائرة المائية مناظر لأطول مبنى، وأكبر «برواز» في العالم، ودهشنا بأثقل خاتم ذهبي في الأسواق».

ويصف كافري فندق جميرا زعبيل سراي القائم على نخلة جميرا الذي أقام فيه ليلتين: بأنه أعجوبة حقيقية من الهندسة الحديثة، افتتح في عام 2006، ممتداً ثلاثة أميال في الخليج العربي، مضاعفاً طول دبي الساحلي في زمن قياسي.

وقال: يزدان طريق النخلة من البر الرئيسي، وهو عبارة عن (جذع)، وثماني «سعفات»، على جانبيه بمنازل وفيلات فخمة، فيما يعج الهلال الخارجي بفنادق الخمس نجوم.

ومضى قائلا: انطلاقاً من الخور، شريان الحياة في دبي القديمة، «حصلنا على منظر بانورامي لـ«العالم»، وهو مشروع أكثر إبهاراً. يتكون من مجموعة واسعة من الجزر الاصطناعية في شكل تقريبي لخريطة العالم، على الرغم من أن عدداً قليلا من جزره طورت حتى الآن».

وأردف: ثم حلقت بنا الطائرة فوق برج العرب الشهير، فندق «السبع نجوم» القائم على جزيرة اصطناعية خاصة به، على شكل شراع متموج. وهو على ارتفاع 321 مترا، أعلى من برج إيفل، وكان حتى 2007 أطول فندق في العالم.