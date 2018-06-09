طيران الإمارات أول ناقلة شرق أوسطية تصل إلى مطار لندن ستانستد

باتت طيران الإمارات أمس رسمياً أول ناقلة جوية شرق أوسطية تسيّر رحلات إلى مطار لندن ستانستد، وذلك بعد أن هبطت أمس الرحلة الافتتاحية للناقلة إلى هذا المطار قبيل الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن «هيوبرت فراخ»، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، تصريحه: «لقد أضفنا مطار لندن ستانستد إلى شبكة وجهاتنا لأننا رأينا في ذلك فرصة للربط المباشر بين المجتمع المحلي وبعضٍ من أكثر الوجهات الترفيهية والتجارية شعبيةً على مستوى العالم».

وأضاف بقوله: «كان يتعين قبل ذلك على سكان شمال شرق لندن والسكان البالغ تعدادهم 7.5 ملايين نسمة الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بمطار لندن ستانستد أن يسافروا إلى داخل المدينة، أو أن يسافروا عبر مطارات ذات شبكات تمتد إلى كافة أنحاء العالمية».

واختتم قائلاً: «تحقق هذه الرحلة اليومية إلى دبي ربطاً من دون انقطاع بين المسافرين إلى وجهات طيران الإمارات الممتدة عبر الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأستراليا».

فيما وصف كين أوتول الرئيس التنفيذي لمطار لندن ستانستد تدشين الرحلات اليومية بين دبي والمطار بأنها «علامة فارقة شديدة الأهمية».

وقال أوتول في مؤتمر صحافي: «لطالما عُرِفَ مطار لندن ستانستد تقليدياً بكونه مطار للرحلات القصيرة مع التركيز على المسارات الأوروبية. تُعَدُ هذه قاعدة جيدة إلا أن عدم وجود رحلات ذات مسافات طويلة ضمن جدول رحلات المطار كان يجبر سكان المنطقة الممتدة من لندن إلى كمبردج على السفر لمسافات طويلة للوصول إلى وجهاتهم. وهنا تتجلى أهمية الرحلة اليومية الجديدة التي أطلقتها طيران الإمارات».

وتغادر رحلة طيران الإمارات»ئي كيه 33«دبي يومياً في الساعة 9:30 صباحاً لتصل إلى مطار لندن ستانستد في الساعة 2:10 بعد الظهر. اما رحلة العودة»ئي كيه 34»، فتقلع من مطار لندن ستانستد في الساعة 9:10 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 7:05 صباح اليوم التالي.

تستعد شركة سكاي كارغو للشحن التابعة لطيران الإمارات، لتسهيل التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وبقية أنحاء العالم، عن طريق إضافة مطاري لندن ستانستيد وإدنبرة إلى شبكتها العالمية التي تزيد على 155 وجهة.

وقالت الشركة في بيان لها أمس: إن مطاري لندن ستانستيد وإدنبرة سيكونان وجهتي الإمارات سكاي كارجو السابعة والثامنة في المملكة المتحدة. وستقوم الشركة بتشغيل خدمة يومية إلى الوجهتين على طائراتها من نوع بوينغ 777-300ER بتوفير طاقة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة.

سكاي كارجو تتوسع

تستعد شركة سكاي كارغو للشحن التابعة لطيران الإمارات، لتسهيل التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وبقية أنحاء العالم، عن طريق إضافة مطاري لندن ستانستيد وإدنبرة إلى شبكتها العالمية التي تزيد على 155 وجهة.

وقالت الشركة في بيان لها أمس: إن مطاري لندن ستانستيد وإدنبرة سيكونان وجهتي الإمارات سكاي كارجو السابعة والثامنة في المملكة المتحدة. وستقوم الشركة بتشغيل خدمة يومية إلى الوجهتين على طائراتها من نوع بوينغ 777-300ER بتوفير طاقة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة.