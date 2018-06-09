«موانئ دبي» تعزز حضورها عالمياً بالمزيد من المشروعات

كثفت موانئ دبي العالمية مساعيها لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية في مختلف أنحاء العالم لا سيما في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية ودخلت الشركة منذ بداية العام في عدد من المشروعات التي تخدم هذه الاستراتيجية من خلال الحصول على عددِ من عقود الامتياز الجديدة وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة مع شركاء عالميين والقيام بعمليات استحواذ خارجية بهدف تعزيز شبكة انتشارها العالمية.

وقامت الشركة منذ بداية العام الجاري بتطوير وتشغيل خدمات وبنى تحتية من شأنها تسهيل التجارة لتلبية متطلبات سلاسل التوريد العالمية من خلال مواصلة التوسع والانتشار، لتحقيق رؤية الشركة والمساهمة في تعزيز موقع دبي والإمارات الريادي كمركز بحري ولوجستي رائد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

البيرو

وواصلت موانئ دبي العالمية عمليات الاستحواذ الخارجية ونجحت في إغلاق صفقة استحواذ بالكامل على شركة «كوسموس أجنسيا ماريتيما أس. إيه.سي» مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة (سي إيه أم)، بمبلغ قيمته 315.7 مليون دولار.

وكانت موانئ دبي العالمية و«أمدينو إنفستمنت هولدينغ» قد أعلنتا في مارس الماضي عن اتفاق يقضي باستحواذ موانئ دبي العالمية على 100% من «سي إيه أم» ومقرها في البيرو وتملك أعمال خدمات لوجستية (نبتونيا أس إيه وتريتون ترانسبورت أس إيه) وتقدم حلولاً متكاملة لعملائها.

ومن شأن هذه الخطوة توسعة انتشار موانئ دبي العالمية في البيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها في محطة الحاويات في «كالاو» بالقرب من العاصمة ليما، بما في ذلك التخزين والتوزيع ومناولة البضائع لتوفير حلول مصممة خصيصًا لمجموعة من القطاعات الصناعية في البلاد.

الهند

كما استحوذت شركة «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة»، المشروع المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند على حصة 90 % من مؤسسة «كونتينانتال ويرهاوسينغ»، شركة لوجستيات متعددة الوسائط في «نافا شيفا» في الهند، في حين تحتفظ عائلة «ريدي»، مؤسسو «كونتينانتال ويرهاوسينغ»، بحصة الـ 10% المتبقية وتظل تشارك في عمليات الشركة.

وشكل هذا الاستحواذ باكورة أعمال الصندوق الاستثماري المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند الذي يسعى إلى استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في قطاع الموانئ واللوجستيات والأنشطة ذات الصلة.

وشهد العام الجاري قيام «موانئ دبي العالمية»، بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة اقليم «جامو وكشمير» الهندي لاستكشاف فرص التطوير في مجال البنية التحتية التجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز النقاشات حول المجمع اللوجستي متعدد الوسائط في جامو الذي يضم مستودعات وحلول تخزين متخصصة من شأنها دعم النقل متعدد الوسائط للحاويات والبضائع السائبة والبضائع العامة.

مصر

وخلال الربع الأول من العام الجاري قامت كل من موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتوقيع في دبي على مذكرة تفاهم بشأن التحالف بهدف التقدم للتأهيل لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر كمشروع هام يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

ونصت المذكرة على تفويض موانئ دبي العالمية لتقود التحالف لمباشرة اجراءات الطرح وتكون هي مشغل المشروع في حال تمت الترسية على التحالف، نظراً لما تمتلكه من خبرات.

قبرص

وافتتحت موانئ دبي العالمية محطة المسافرين السياحية الجديدة في «موانئ دبي العالمية -ليماسول» التي ستمكن أكبر السفن السياحية في العالم من زيارة البلاد والرسو فيها لأول مرة، وتوفر للركاب تسهيلات وخدمات نوعية عالمية المستوى، وتتألف من سبعة مبان ممتدة على مساحة 8,205 متر مربع.

وتضم محطة موانئ دبي العالمية-ليماسول ثلاث مناطق رئيسية متعددة الأغراض تشمل إلى جانب محطة الركاب الجديدة، منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية للنفط والغاز وأخرى للتجارة المحلية والترانزيت ما يعزز من دور المحطة في تقديم خدمات إضافية تدعم نمو الاقتصاد القبرصي.

الكونغو

ونجحت موانئ دبي العالمية في الفوز بعقد امتياز مدته 30 عاما مع خيار التمديد لـ20 عاما أخرى لتطوير وإدارة مشروع ميناء جديد متعدد الاستخدامات في «بانانا» في الكونغو الديموقراطية. سيكون «ميناء بانانا» أول ميناء عميق المياه في البلاد على طول الخط الساحلي الصغير الذي يبلغ 37 كيلومترا، والذي يوجد به حاليا ميناء ماتادي النهري.

ستقوم موانئ دبي العالمية بتأسيس مشروع مشترك لإدارة الميناء والاستثمار فيه مع حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتملك موانئ دبي العالمية حصة في المشروع بنسبة 70% في حين تبلغ حصة الحكومة 30%.

أثيوبيا

ووقعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا اتفاقاً تصبح بموجبه أثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة بنسبة 19%، كما تستثمر في البنى التحتية اللازمة لتطوير «ممر بربرة» كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.‬‬‬‬‬‬

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.‬

أرض الصومال

وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقاً نهائياً مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة. ‬حيث سيتم بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في موانئ دبي العالمية بربرة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً.