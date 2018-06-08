3.96 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.96 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 535 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 668 مليون درهم، و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم بمنطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات. وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.89 مليون درهم، منها 89 رهن أراضٍ بقيمة 924 مليون درهم، و277 رهن فلل وشقق بقيمة 970 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 668 مليون درهم، ورهن بمنطقة نايف بقيمة 176 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 447 مليون درهم، حيث تم تسجيل 125 مبايعة بقيمة 256 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 63 مليون درهم، و114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 193 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 191 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 116 مليون درهم، و26 رهن فلل وشقق بقيمة 75 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 30 مليون درهم، ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 30 مليون درهم.