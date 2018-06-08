عجمان الحرة تقيم مجلساً بعنوان «على خطى زايد سائرون»

نظّمت منطقة عجمان الحرة المجلس الرمضاني السنوي بحضور فاطمة محمد سالم، المدير العام بالتكليف وموظفي المنطقة وكبار المستثمرين وأصحاب الشركات التابعة للمنطقة الحرة.

وجاء المجلس تحت عنوان «على خطى زايد سائرون»، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ«عام زايد» و«يوم زايد للعمل الإنساني».

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم قصير حول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبعض إنجازاته.

وقدم عبد اللطيف محمد، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، محاضرة حول مواقف زايد الإنسانية التي طالت خيراتها مختلف دول العالم التي عانت من كوارث طبيعية أو حروب، كما كانت خير عون ومساعداً للمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية.

وتحدث سيف إبراهيم النعيمي، مدير الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان حول أهم انجازات الهلال الأحمر. وتضمنت الكلمة إطلاق مبادرةً تطوعيةً مشتركةً مع منطقة عجمان الحرة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.