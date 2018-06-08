«اتصالات» تبدأ اليوم بيع ساعة «أبل» المزوّدة بشريحة اتصال

تبدأ شركة «اتصالات» اليوم بيع ساعة «أبل» Apple Watch Series 3 المزودّة بشريحة اتصال LTE تسمح بإجراء اتصالات وإرسال الرسائل عبر شبكة الهاتف المتحرك، من خلال نفس رقم هاتف المستخدم، ومن دون الحاجة لوجود الهاتف بالقرب من الساعة.

وذكرت «اتصالات» في بيان صدر أمس أنها ستتيح إمكانية الطلب المسبق لهذه الساعة من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالإمارات اعتباراً من اليوم، مقابل 1,679 درهم لقياس 38 ملم، و1,784 لقياس 42 ملم، وستتوفر الساعة بدءاً من 15 يونيو الجاري.

وأكّدت «أبل» في بيان لها أن تطبيق المكالمات «ووكي توكي - Walkie Talkie»، الذي يسمح بإرسال واستقبال مقاطع الصوت مباشرة مع مستخدمين آخرين عبر شبكات «واي فاي» أو 4G ويعتبر من أبرز إضافات نظام تشغيل ساعات «أبل» watchOS 5، المتوقع توفره لعامة المستخدمين في سبتمبر المقبل بالتزامن مع إطلاق هواتف الشركة الجديدة - لن يعمل في الإمارات وذلك لأنه يستخدم بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت VoiP.