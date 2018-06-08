«موانئ دبي العالمية» تنضم إلى المجلس العالمي للمحيطات

انضمت «موانئ دبي العالمية»، إلى المجلس العالمي للمحيطات لتصبح بذلك أول شركة في القطاع تحظى بعضوية المجلس. وتعزز عضوية «موانئ دبي العالمية» في هذا التحالف الدولي متعدد القطاعات الرامي إلى ترسيخ مسؤولية المؤسسات نحو المحيطات، من مشاركتها الفاعلة في حماية محيطات العالم وترسيخ دورها كشركة قيادية مسؤولة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: نعي ضرورة تأسيس شراكاتٍ من شأنها الاضطلاع بإدارة فعّالة للمحيطات ومُحاربة التلوث البحري. تدعم خبراتنا وتجاربنا في البيئات البحرية على امتداد شبكة أعمالنا العالمية دور التحالف وأنشطته في مجالاتٍ حيوية مثل التنمية المستدامة وعلوم وإدارة المحيطات.

تأتي عضويتنا للمجلس لتؤكد التزامنا بحماية الموارد الطبيعية للمحيطات وعزمنا على أن نُصبح رائدين في مجال الإدارة البيئية التي تشكّل مكوناً هاماً من برنامجنا للاستدامة «عالمنا، مُستقبلنا».

وأضاف: حرصنا على الحفاظ على البيئة في جميع ما نقوم به من أعمال وأنشطة حول العالم، ومواظبتنا على إطلاق المشاريع والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية الهادفة، يصب في إطار جهود الإمارات الداعمة للجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، انطلاقا من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

من جانبه، قال بول هولثوس الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات: «نرحب بشركة موانئ دبي العالمية في المجلس بصفتها أوّل محفز للتجارة العالمية ينضم إلى المجلس العالمي للمحيطات. وتُعتبر الموانئ مكوناً رئيساً في التنمية المستدامة للمحيطات، كما تؤدي الشركة دوراً رئيسياً في حركة البضائع من خلال 78 محطةٍ بحريةٍ وبرية في أكثر من 40 بلداً.

وسيعمل المجلس بالتعاون مع موانئ دبي العالمية لتعزيز التنمية المستدامة كجزءٍ من تحالفنا الفريد من نوعه بين مُختلف القطاعات في مجال مسؤولية الشركات المتعلقة بالمحيطات».

تقارير وإحصاءات

وتؤكد تقارير وإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة على أهمية تضافر الجهود العالمية لحماية المحيطات والبيئات البحرية حيث إن أكثر من 3 مليارات نسمة يعتمدون على التنوع الحيوي البحري والساحلي لكسب رزقهم.

وتُقدّر القيمة السوقية العالمية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بنحو 3 تريليونات دولار سنوياً، أو ما يُقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتحتوي المحيطات على نحو 200 ألف من الأنواع الحية التي تم التعرف عليها، ولكن قد تصل الأرقام الحقيقية إلى الملايين.

وتمتص المحيطات نحو 30 في المئة من ثاني أكسيد الكربون الذي يُنتجه البشر، ما يُسهم في التخفيف من وطأة آثار الاحتباس الحراري.

وتُسهم المعونات المقدمة في مجال صيد الأسماك، بسرعة تراجع تعداد الأنواع السمكية، كما تمنع الجهود الرامية إلى إنقاذ أو استعادة مصائد السمك العالمية أو الوظائف المتعلقة بها، ما يجعل مصائد الأسماك في المحيط تولّد أقل من استطاعتها بنحو 50 مليار دولار سنوياً.

تحالف عالمي

يُعتبر المجلس العالمي للمحيطات، تحالفاً عالمياً بين روّاد مختلف القطاعات يضم أكثر من 35 ألف جهة مُلتزمة بقضايا المسؤولية المؤسسية تجاه المحيطات. تركز أنشطة هذا التحالف، الذي أنشأته مؤسسات عاملة في القطاع الخاص، على القضايا التي تؤثر على التنمية المستدامة والعلوم والإدارة المتعلقة بالمحيطات.