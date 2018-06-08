«طيران الإمارات» تخطط لإطلاق رحلة يومية ثالثة إلى موسكو

أعلنت طيران الإمارات أمس خططها لإطلاق رحلة يومية ثالثة بين دبي ومطار دوموديدوفو موسكو اعتباراً من 25 أكتوبر.

وستعمل الرحلات اليومية الجديدة بطائرات بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد الساقين.

وتخدم طيران الإمارات السوق الروسية منذ 1 يوليو 2003، وتشغل حالياً رحلتين يومياً إلى مطار دوموديدوفو موسكو بطائرات إيرباص A380 وبوينغ 777-300ER.

ورحلة يومية إلى سان بطرسبرغ. وقد قررت الناقلة تشغيل الرحلة اليومية الثالثة إلى العاصمة الروسية مدفوعة بالنمو المتواصل في الطلب على السفر من وإلى تلك الوجهة. وسوف تساهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة من وإلى روسيا الاتحادية.

خدمة يومية

وتعزز الخدمة اليومية الجديدة الرحلتين اليوميتين الحاليتين، حيث ستوفر للمسافرين الروس من موسكو إلى دبي مواعيد مريحة للمغادرة والوصول، ولمتابعة رحلاتهم من وإلى عشرات المحطات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية وشبكة فلاي دبي، بما في ذلك بانكوك وبالي وكولومبو وهونغ كونغ وجوهانسبرغ وكاتماندو وكوالالمبور والمالديف وموريشيوس وسنغافورة.