افتتاح «زعبيل هاوس السيف من جميرا» الأسبوع الجاري

يبدأ «زعبيل هاوس السيف من جميرا»، ثاني فنادق علامة «زعبيل هاوس من جميرا» باستقبال زواره هذا الأسبوع على ضفاف خور دبي، بجوار فندق «زعبيل هاوس ميني من جميرا» الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ويعتبر فندق «زعبيل هاوس السيف من جميرا» أحدث فنادق المجموعة، ويخلو مفهومه من التكلف ويتميز بأسعار في متناول اليد. ويحتضن الفندق الجديد غرفاً بثلاث فئات، تلبي تطلعات المسافرين سواء من الأفراد أو الأزواج أو العائلات. ويضيف الفندق لمسة إبداعية على مساحات الاجتماعات والأعمال، ليوفر بذلك وجهة مثالية لفعاليات الشركات ولقاءات الأعمال.

إنجاز الأعمال

تقدم ردهة الفندق الفسيحة مساحة مثالية للاجتماع مع زملاء العمل والعملاء وحتى الأصدقاء، أو التركيز بالعمل على الحاسب المحمول للراغبين بإنجاز أعمالهم ضمن أجواء الصفاء والاسترخاء.

ويستقبل الفندق زواره بعمل فني مميز لتماثيل منحوتة وهي ترفع القبعة تحية لهم مع وصولهم للباب الرئيسي، ليستمتعوا بعدها بعرض فني تجريدي يدعى «سيتي سكيب» يجسد مراحل تطور إمارة دبي، ويشاهدوا المجسمات الفنية في مكتب الاستقبال وصالة السبا للفندق، بما يجعله وجهة تزخر بالتصاميم الإبداعية التي تلهم الجميع.

المعالم المجاورة

ويقع الفندق على مدخل حي «السيف» الجديد الذي يضم 90 مطعماً و350 متجر تجزئة، على الضفاف الجنوبية لخور دبي. وتم تشييد حي السيف من قبل شركة «مراس» بمسافة كيلو مترين على امتداد خور دبي، وتقف «مراس» خلف إنشاء وجهات سياحية في جميع أنحاء المدينة مثل شاطئ «كايت بيتش»، وسيتي ووك، وممشى جميرا بيتش ريزيدنس.

ويعتبر الحي نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المعالم التراثية في المدينة، بما في ذلك أبراج الرياح والمعارض والمقاهي في حي الفهيدي التاريخي، وسوق التوابل والمنسوجات والذهب، والبيوت القديمة في حي الشندغة.