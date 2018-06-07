بالصور.. ناطحة سحاب في أفق دبي من 26 طابق على شكل آي باد

قالت صحيفة ديلي ميل: إن أحدث ناطحة سحاب ستنضم إلى أفق دبي، هي عبارة عن مبنى مكون من 26 طابق يشبه جهاز آي بود.

تم تصميم المبنى ليحاكي منتج" أبل"، وسيتم بناؤه بشكل مائل بمقدار 6.5 درجة، بحيث يبدو وكأنه يتم شحنه في قاعدة الشحن.

وأضافت الصحيفة البريطانية: إن المبنى الذي أطلق عليه" ذا باد"، يجري بناؤه حاليا في منطقة الخليج التجاري في وسط دبي، التي تشتهر بناطحات السحاب التي حطمت الأرقام القياسية، والفنادق الفخم.

ومن المقرر أن يضم المبنى 256 شقة، تتراوح بين استوديوهات صغيرة إلى شقق دوبلكس واسعة من ثلاث غرف نوم تطل على القناة المجاورة.

وستزود الشقق بعدد من التقنيات المتطورة، التي ستسمح للسكان المقيمين هناك ببرمجة برامجهم الخاصة.

مما يجعلهم قادرين على تغيير الإضاءة في شقتهم، واستخدام أقفال " حيوية" وحتى تم مراقبة صحتهم عن طريق مرايا مستقبلية.

وقام بتصميم المبنى شركة الهندسة المعمارية "جيمس لو سايبرتكتشر "ومقرها هونغ كونغ، التي أرادت تشييد مبنى مثير وفريد. ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من بناء ذا باد بحلول نهاية هذا العام.

ويقع المبنى بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم على ارتفاع 830 متر. وتحتضن دبي أيضاً "فندق «جيفورا " أعلى فندق في العالم على شارع الشيخ زايد الذي يبلغ ارتفاعه 358 متراً.