دبي تطور المشهد الاقتصادي وتفتح شهية الاستثمار

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء أمس اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.



واعتمد المجلس مقترح الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات. واطلع الأعضاء على الأهداف الرئيسية والبرامج الاستراتيجية والخطة الزمنية المطلوبة للتنفيذ، حيث تستهدف السياسة تخفيض رسم الأسواق من النسبة الحالية التي تبلغ 5% إلى 2.5%.

حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وعبدالله البسطي ومحمد الشيباني ومطر الطاير وعصام الحميدان | تصوير: محمد هشام



وركزت السياسة في مرحلتها الأولى على استهداف تنمية قطاع الطيران وتم اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة بهدف جذب أكثر من مليار درهم استثمارات في قطاع الطيران، لتكون دبي بذلك مركزا عالميا في عالم صناعة الطيران، بما يتماشى مع غايات خطة دبي 2021 ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030.



ووجه المجلس التنفيذي دائرة الأراضي والأملاك بإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً التي كانت تبلغ 4%.

هلال المري وحميد القطامي ومحمد المري وعبدالله غباش وداوود الهاجري



ومن المتوقع الخروج بحزمة أخرى من السياسات التحفيزية خلال المرحلة المقبلة تستهدف أبرز القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد دبي.



وقرر المجلس عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018-2019 سعياً منه إلى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على أولياء الأمور.

ووجه سمو رئيس المجلس التنفيذي هيئة المعرفة والتنمية البشرية بوضع القرار حيز التنفيذ بصورة فورية من خلال إبلاغ المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

سامي القمزي وسلطان بن مجرن وعبدالرحمن آل صالح وسعيد الطاير ولؤي بالهول

ضاحي خلفان وسلطان بن سليم وعبدالله المري



وعلى هامش الاجتماع اعتمد المجلس سياسة الحد من الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها وسياسة تطبيق نظام أمن المعلومات على أهم القطاعات الحيوية التي تدعم استدامة واستمرارية الوظائف والخدمات الرئيسة في إمارة دبي.