60 مليون دولار لبناء الجناح الأميركي في إكسبو دبي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اختيار شركة «بيغ ثينغز غروب» كشريك لجمع التمويل وبناء وتشغيل جناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي» المتوقع أن يتكلف 60 مليون دولار.

وأوضح بيان للوزارة أن «بيغ ثينغز غروب» ستتولى جمع التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار البيان إلى تسجيل رقم قياسي في العروض المقدمة من ناحية العدد والنوعية هو الأكبر منذ اعتماد الوزارة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتوقعت الوزارة أن يستقطب الجناح أكثر من 6 ملايين زائر خلال فترة الحدث. ولفتت إلى أن الموضوع الرئيس للجناح سيحمل عنوان «ما الذي يحفزك؟»، ويتمثل في المؤثرات والمحركات، وسيعمل على استعراض الثقافة والقيم والتقنيات التي تقدمها أميركا للعالم.