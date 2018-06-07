53.7 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 5 شهور

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال أول 5 شهور من العام الجاري نحو 53.7 مليون مسافر، موزعين بين 9.77 ملايين مسافر خلال مايو الماضي، و11 مليون مسافر في أبريل، و11.4 مليون مسافر في مارس.

ووصل عدد المسافرين عبر المطارات الى 10 ملايين مسافر في فبراير، و11.35 مليون مسافر في يناير، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة وصل إلى 348.98 ألف حركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، بمعدل شهري وصل الى 69.79 ألف حركة جوية.

وسجل مطار دبي الدولي 169.11 ألف حركة جوية بحصة 48.5% من إجمالي الحركة الجوية في سماء الإمارات، ثم مطار أبوظبي الدولي بنسبة 15.5% بـ54210 حركة، ويليهما مطار الشارقة بحصة تصل إلى 9.3% بنحو 32428 حركة، ثم مطار آل مكتوم الدولي بحصة 3.08% بنحو 10749 حركة، ثم مطار رأس الخيمة 0.47% بـ1641 حركة، ومطار العين 0.36% بـ1250 حركة، ومطار الفجيرة 0.08% بـ289 حركة.