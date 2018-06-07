مستثمرون يشترون 7879 عقاراً بـ9 مليارات في دبي

تجاوزت القيمة الاجمالية للعقود الاستثمارية التي أبرمها مستثمرون من داخل الدولة وخارجها لشراء عقارات قيد الإنجاز في دبي، أكثر من 9 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغ عدد الشقق قيد التصميم أو الإنجاز التي بيعت خلال تلك الفترة 7879 شقة سكنية وتجارية فيما بيعت 446 فيلا سكنية قيد الإنجاز بمليار درهم تقريباً.

وبلغ متوسط مبيعات تلك العقارات 1.8 مليار درهم شهرياً، ما يعكس أداءً جيداً للسوق العقارية، وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فإن العقارات قيد التصميم أو التي تحت الإنجاز لا تزال تجتذب المستثمرين الراغبين بالتملك في مناطق التملك الحر، لا سيما بعدما شهدت الأسعار تصحيحاً متفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين شركة تطوير وأخرى.

ولاحظ «البيان الاقتصادي» أن منطقة الخليج التجاري تفوقت على باقي مناطق التملك الحر في مبيعات الشقق قيد التصميم أو الإنجاز، إذ تجاوزت قيم الصفقات فيها 1.5 مليار درهم بعدما باعت 994 شقة سكنية و326 شقة تجارية.

وكان أقرب منافس لمنطقة الخليج التجاري منطقة مرسى دبي من خلال بيع 422 شقة بمليار درهم، ثم منطقة المركاض ببيع 1168 شقة قيد الإنجاز بقيمة 865 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة ببيع 217 شقة بقيمة إجمالية بلغت 723 مليون درهم، ثم منطقة الكفاف بمبيعات إجمالية بلغت 637 مليون درهم قيمة 293 شقة.