مفاجآت صيف دبي تهدي المتسوقين تخفيضات استثنائية

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» انطلاق الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، 22 يونيو الجاري لتستمر حتى 4 أغسطس المقبل، وتشتمل على فعاليات متنوعة وعروض ترويجية وجوائز قيّمة على مدار 6 أسابيع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للصحافيين خلال مؤتمر أمس في دبي، إن مفاجآت صيف دبي تنطلق هذا العام بزخم كبير من التخفيضات المذهلة، حيث تقدم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، فيما تقدم بعض أشهر العلامات التجارية خصومات استثنائية تصل إلى 90%، ما يمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من عروض ترويجية مذهلة في مراكز التسوق والمحال التجارية المنتشرة في أرجاء دبي خلال موسم الصيف.

صفقة اليوم

وأضاف ان اليوم الافتتاحي يشهد تخفيضات كبرى تستمر لمدة 12 ساعة، وفيها تمنح المتاجر المشاركة بمراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم في دبي خصومات تصل حتى 90٪، بالإضافة إلى فعالية «صفقة اليوم» التي ستمنح الفرصة للمتسوقين للحصول على منتجات بأسعار مميزة يومياً ابتداءً من 23 يونيو وحتى 4 أغسطس.

وأوضح ان كل العروض الترفيهية العالمية، والحفلات الغنائية العربية، إلى جانب العروض الترويجية إضافة إلى التنزيلات الكبيرة التي تقدّمها المحلات التجارية تجعل من دبي الوجهة العالمية الأفضل خلال صيف هذا العام.

وأضاف أحمد الخاجة: استقبلت دبي، خلال العام الماضي ما يقارب 16 مليون زائر، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار، في وقت تسعى فيه للحفاظ على موقعها المتميز على خريطة السياحة العالمية فيما تسعى الإمارة وهي رابع أكثر مدينة يقصدها الزوار حول العالم، إلى جذب 20 مليون سائح بحلول 2020 من خلال إطلاق تسهيلات وتنويع قاعدة الدول المصدرة للسياح إليها.

وأوضح ان تخفيضات 12 ساعة التي تعتبر من أبرز أحداث مفاجآت صيف دبي لهذا العام ستساهم في زيادة المبيعات بنسبة 200 إلى 300%، إضافة إلى زيادة أعداد الزوار بشكل ملفت. ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات إلى أن هناك زيادة في فعاليات عالم مدهش هذا العام باعتباره أكبر وجهات الترفيه العائلي الداخلية، سواء في المحتوى الذي أصبح يحمل جانباً تعليمياً وتشويقاً علاوة على زيادة المساحة الإجمالية المخصصة له بين 20 إلى 30% بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة للزوار في هذا الصيف.

وأضاف أحمد الخاجة أن إجمالي عدد المحلات التجارية المشاركة في مفاجآت صيف دبي بلغ حتى الآن 3500 محل فيما بلغ عدد العلامات التجارية 700 علامة فيما زال التسجيل مفتوحا بما يؤشر إلى احتمالية زيادة عدد المشاركين.

ورداً على سؤال عن أية تأثيرات محتملة لضريبة القيمة المضافة على الدورة الحالية، قال إن نسبة الضريبة والبالغة 5% تعتبر الأقل عالمياً، مضيفاً أن الأسعار منافسة في ظل التنزيلات الكبيرة التي تقدّمها المحلات التجارية تعوض السياح عن الضريبة وتعطيهم قيمة كبيرة مؤكداً على أن دبي دائماً تراجع القدرة التنافسية لها.

شركاء

وتضم قائمة الشركاء الاســتراتيجيين لمفاجآت صيف دبي كلاً من: طيران الإمارات، ودبي مول، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، ونخيل مـــولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 و2)، وسوق دبي الحرة، وإينوك ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومراس، واتصالات.

وتعتبر «مفاجآت صيف دبي» جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي بدوره يضم أيضاً مهرجانات تسوّق كبرى، وإطلاق مجموعات موسمية جديدة للأزياء، وتخفيضات كبرى لمدة 3 أيام، وتجارب تسوّق حصرية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.

وقال عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن من المنتظر إطلاق عروض جديدة لأول مرة ضمن فترة فعاليات هذا العام بالتعاون مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي بهدف تنشيط مبيعات الذهب عبر عروض تشمل بيع المشغولات بتخفيضات تصل 70% من رسوم المصنعية، إضافة إلى بيعها في بعض المنافذ بنـــسبة صفرية على رسوم المصنعية.