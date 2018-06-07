الأسهم تصعد صوب أعلى مستوياتها بعد حزمة المحفزات

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، لتصعد صوب أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو الماضي مدعومة بحزمة محفزات اقتصادية جديدة أطلقتها حكومة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة الإمارة التنموية والاقتصادية، ما عزز التفاؤل وحفز شهية المستثمرين لاقتناص أسهم البنوك والعقار.

وصعد سوق دبي 0.36% أو ما يعادل 10.97 نقاط ليستقر عند 3055.74 نقطة ليواصل صعوده للجلسة الخامسة على التوالي محققاً أعلى مستوياته منذ مطلع مايو الماضي مع ارتفاع «دبي للاستثمار» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني».

وربح سوق أبوظبي نحو 35.6 نقطة أو 0.77% ليغلق عند 4652.12 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع مايو الماضي بدعم صعود «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الدار العقارية». ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 429.3 مليون درهم موزعة بواقع 277.7 مليوناً في دبي و151.6 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 258.5 مليون سهم منها 202.2 مليون في دبي و56.29 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4141 صفقة.

محفزات

وقالت منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق المحلية واصلت الانتعاش مدعومة بسلسلة محفزات بدأت حكومة الإمارات إقرارها منذ الشهر الماضي واستمرت حتى أمس مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت منى لـ«البيان الاقتصادي»: استطاعت الأسهم في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات في الحفاظ على مكاسبها في ظل توالي عمليات الشراء مع تحسن شهية ومعنويات المستثمرين في ظل الأوضاع الجيدة للاقتصاد الوطني والتوقعات بأداء يفوق التوقعات خلال 2018. وتتوقع منى أن تتواصل مكاسب الأسهم في الجلسات المقبلة على أن يتخللها بعض عمليات جني الأرباح بين الحين والآخر وهو أمر طبيعي حتى تعاود الأسواق صعودها بقوة، فضلاً عن التوقعات بتعافٍ مرتقب للسيولة بعد عطلة عيد الفطر مع تزايد إقبال المؤسسات والمحافظ الأجنبية على أسواقنا المحلية.

صعود

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم «دبي للاستثمار» 0.48% و«أرابتك» 3.94% و«إعمار للتطوير» 1.32% و«الإمارات دبي الوطني» 1.51%، وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 41.1 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون درهم من خلال 452 صفقة وأغلق منخفضاً 0.86%.

وعزز صعود سوق أبوظبي مكاسب «أبوظبي الأول» 0.41% متصدراً النشاط بالقيم بنحو 38.5 مليون درهم، وصعود «اتصالات» 1.83% و«الدار العقارية» 1.47% مع تصدره النشاط بالكميات بنحو 14.2 مليون سهم. كما ارتفعت أسهم «الواحة كابيتال» و«الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 1.12% و0.83% و0.26% على التوالي، فيما هبطت أسهم 5 شركات.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية لناسداك دبي أمس، بنــــحو جماعي بعد تداول 6200 عقد بقيمة 764.25 ألــــف درهم من خلال 8 عمليات، وارتفـــعت عقـــود «أرابتك القابضة» 3.93% و«الدار العـــــقارية» 1.42% و«الاتحاد العـــــقارية» 0.99% و«دي إكس بي» 0.48%.