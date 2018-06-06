«الدار»: بيع 50 % من أراضي جزيرة ناريل

أعلنت شركة الدار العقارية أمس، بيع أكثر من 50% من أراضي جزيرة ناريل في أبوظبي، مؤكدة أنها بدأت تسليم أراضي الجزيرة للمشترين المواطنين.

وأوضح معن العولقي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة في تصريحات للصحفيين خلال جولة ميدانية بالجزيرة، أن شركة الدار العقارية تتوقع الانتهاء من تسليم أول مجموعة من فيلات الجزيرة خلال العامين المقبلين.

وذكر أنه في حالة قيام المواطن ببناء قطعة أرضه خلال العامين المقبلين ستقوم الشركة برد 5% من إجمالي قيمة الأرض له، وذلك لتشجيع المواطنين على بناء قطع أراضيهم بسرعة.

وتقع جزيرة ناريل في منطقة البطين في أعلى الزاوية الغربية من جزيرة أبوظبي، بين قصر الإمارات وفندق الانتركونتننتال، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 351 ألف متر مربع وتضم 161 قطعة أرض، تم بيع أكثر من 50% منها، وتبدأ أسعار قطع الأرض من 5.6 ملايين درهم. وتوقع معن العولقي أن تصبح جزيرة ناريل الوجهة المثالية لمعيشة العائلات والأجيال المقبلة في أبوظبي بسبب قربها من البطين ووسائل الراحة والمباني الحكومية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.9 مليار درهم.

وشدد على أن أراضي الجزيرة مخصصة للبيع حصراً للمواطنين، موضحاً أنه عند اكتمال تسليم الفيلات للملاك لن يكون هناك أي قيود على جنسية مستأجريها.

وأوضح العولقي أن الشركة بدأت تسليم أراضي الجزيرة للمواطنين منذ أكثر من شهر، موضحا أن العديد من أصحاب قطع الأراضي قاموا بإرسال تصاميم الفلل الخاصة بهم للشركة لتوافق عليها، وبمجرد الموافقة عليها من قبل الشركة فسيقدم المالكون خططهم للحصول على موافقة البلدية، وتم تحديد رسوم الخدمة بمبلغ 28 درهماً للمتر المربع وسيتم إعفاء الملاك من هذه الرسوم خلال السنوات الخمس الأولى.

وذكر العولقي أن الشركة تتوقع الانتهاء من تسليم أول مجموعة من الفيلات خلال العامين المقبلين، موضحا أنه بالنسبة لأصحاب قطع الأراضي الواقعة على الواجهة البحرية، فستتاح لهم فرصة تركيب أرصفة لرسو القوارب عند فيلاتهم الخاصة، والذي بدوره يعكس نمط الحياة المميز الذي يمكن عيشه في جزيرة ناريل.

وذكر أن الشركة أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال البنية التحتية للأراضي. وأوضح أن الشركة أبرمت شراكة مع أبوظبي للتمويل لإطلاق «لاند تو بيلد» التي تعد أحد أحدث الحلول في عالم التمويل.