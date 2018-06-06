%90 تخفيضات في أبوظبي أول أيام عيد الفطر

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي إطلاق تخفيضات كبرى لمدة 24 ساعة متواصلة مع خصومات تصل لغاية 90% في 7 مراكز تسوق بالعاصمة أبوظبي .

وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد، فيما ستطلق الدائرة موسم صيف أبوظبي في الفترة من 21 يونيو إلى 18 أغسطس بهدف استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وقالت الدائرة على هامش مؤتمر صحفي أمس الأول، إن التخفيضات ستبدأ في الساعة 10:00 من صباح الجمعة 15 يونيو وتستمر حتى الساعة 10:00 صباح السبت 16 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 500 محل في مراكز التسوق: مول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والهيلي مول، البوادي مول، المارينا مول، وياس مول.

كما ستحتفل أبوظبي بأول أيام عيد الفطر المبارك بإطلاق عروض مبهرة للألعاب النارية لمدة 5 دقائق تضيء السماء مساء الجمعة 15 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في كل من كورنيش أبوظبي وستاد هزاع بن زايد في منطقة العين.

تجارب

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، لـــ «البيان الاقتصادي»، إن الدائرة تعول بشكل رئيسي على موسم الصيف لدعم زيادة أعداد الزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي حيث نستهدف نحو 5.5 ملايين نزيل فندقي في نهاية العام الجاري بزيادة 10% عن العام الماضي.

وأضاف إن الدائرة وقعت اتفاقات مع عدد من أبرز شركات الترفيه والفعاليات المشهورة في المنطقة من ضمنها مجموعة «إم بي سي»، «ياك إيفنتس»، «إكسيد إيفنتس»، و«إنفي إيفنتس» الذين سيعملون معاً على تقديم برنامج حافل من عروض الأداء وعروض الأطفال والترفيه العائلي الحي والعروض العالمية والأمسيات الفنية مع ألمع النجوم من الهند والحفلات الموسيقية.

ويوفر موسم صيف أبوظبي خصومات خاصة على أسعار حجوزات الفنادق، بالإضافة إلى عروض مميزة على خدمات السبا ومرافق الأطعمة والمشروبات والغرف مع باقات خاصة للأطفال. ويوفر أكثر من 50 فندقًا في الإمارة 67 عرضاً ترويجياً، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 50%.

كما سيشهد موسم صيف أبوظبي 2018 عرضين مخصصين للمنتزهات الترفيهية في جزيرة ياس. وتشتمل بطاقة»عرض موسم صيف أبوظبي العائلي«على فرصة مميزة للإقامة في فندق جزيرة ياس شاملة الإفطار المجاني وإمكانية الدخول إلى المنتزه الترفيهي الذي تختارونه. يشمل عرض الدخول إلى المنتزهات الترفيهية شخصين بالغين وطفلاً واحداً كحد أقصى.

وبالإضافة إلى عرض موسم الصيف العائلي، سينضم»عالم وارنر براذرز أبوظبي«إلى موسم صيف أبوظبي.

بطاقة

تنضم دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي إلى شركة راينا تورز لإطلاق بطاقة موسم صيف أبوظبي للمرة الأولى. وتتضمن البطاقة المدفوعة مسبقاً عروضاً ترويجية حصرية.

فيما يزيد عن 16 من مناطق الجذب السياحي والرحلات السياحية. ويمكن للزوار الاختيار من باقات مختلفة، وتحقيق وفر يصل إلى 50% على مشترياتهم في أبوظبي ومنطقة العين. والبطاقة صالحة من 21 يونيو الجاري ولغاية 18 أغسطس المقبل وتشتمل على 3 باقات يتراوح سعرها من 400 ولغاية 700 درهم مع توفير من 25% ولغاية 50%.