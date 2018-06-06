«دو» تشارك في معرض آدام بورفيلد للابتكار

شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مؤخراً، في معرض آدام بورفيلد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها مدرسة جيمس فاوندرز بهدف إلهام التفكير الابداعي لدى الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيا.

وناقش مسؤولون تنفيذيون في دو العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك أهمية الابتكار في حياتنا اليومية وإدارة الأحداث والفعاليات والمدينة الذكية والأمن الإلكتروني وغيرها. وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: المشاركة في مثل هذه الفعاليات فرصة مميزة للتفاعل مع أبنائنا الطلبة وتشجيع التفكير الابداعي لديهم بما يتماشى مع رؤيتنا نحو دعم رؤية الاقتصاد القائم على المعرفة.