مليارا درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، ملياري درهم، حيث تم تسجيل 138 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و123 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم. وسجلت الرهونات مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 350 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 650 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 637 مليون درهم، ورهن بمنطقة نايف بقيمة 176 مليون درهم.