«A380» لرحلات «الاتحاد» إلى باريس

أعلنت الاتحاد للطيران أنها تعتزم تشغيل طائرتها المتطورة من طراز إيرباص A380 لخدمة رحلتها اليومية الثانية بين أبوظبي ومطار باريس شارل ديغول اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وتصبح بذلك جميع رحلات الشركة بين العاصمتين الإماراتية والفرنسية مشغلّة بالطائرة إيرباص A380 على مدار العام، لتنضم باريس إلى لندن هيثرو كونها ثاني الوجهات الأوروبية التي تخدمها رحلات يومية متعددة يتم تشغيلها عبر طائرة الاتحاد للطيران ذات الطابقين الحائزة العديد من الجوائز العالمية.

ومع إدخال الطائرة إيرباص A380 لخدمة الرحلة اليومية الثانية للشركة إلى باريس، سوف يتوفر للمسافرين لأغراض العمل والترفيه بين المدينتين مزيد من الخيارات للاستمتاع بأحدث مقصورات ومنتجات الاتحاد للطيران الحائزة على الجوائز.

وكانت الاتحاد للطيران قد بدأت تشغيل طائرتها طراز A380 بين أبوظبي وباريس لخدمة واحدة من رحلتيها اليوميتين في 1 يوليو 2017، والتي شهدت إقبالاً قوياً للغاية من جانب المسافرين منذ تقديمها.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «كانت باريس دائماً وجهة مميزة للغاية ضمن شبكة الاتحاد للطيران وتستمر أعداد الزائرين من فرنسا إلى أبوظبي والعكس في تحقيق النمو القوي، كما أن الطلب على هذه الوجهة أصبح أكثر من أي وقت مضى».

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لطائرة الاتحاد للطيران طراز إيرباص A380 ما يصل إلى 496 مقعداً إجمالاً، بما في ذلك اثنان في مقصورة الإيوان، وتسعة في الدرجة الأولى، و70 في درجة رجال الأعمال، و415 في الدرجة السياحية.

وستحل الطائرة المتطورة محل الطائرة طراز بوينغ 777-300ER التي يجري تشغيلها في الوقت الحالي لخدمة إحدى الرحلتين على هذه الوجهة الرائجة. ولدى الاتحاد للطيران شراكة بالرمز مع آير فرانس منذ أكتوبر 2012. وفي إطار الاتفاقية، تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على رحلات آير فرانس من باريس شارل ديغول إلى تسع وجهات أوروبية، فيما تضع آير فرانس رمزها «AF» على رحلات الاتحاد للطيران إلى 11 وجهة في أفريقيا وشبه القارة الهندية وأستراليا.