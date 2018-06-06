«الاتحاد للطيران» تدشّن مجموعة أنشطة احتفاءً بيوم زايد الإنساني

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن إطلاق باقة واسعة من المبادرات الخيرية والمجتمعية للاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يصادف 4 يونيو هذا العام.

تضمّ المبادرات مجموعة كبيرة من الأنشطة، والتي تشمل التبرع بوجبات غذائية وتنظيم فعاليات خيرية وأنشطة إنسانية، الأمر الذي يعكس التزام الاتحاد للطيران تجاه العمل الخيري على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تسليط الضوء على روح البركة والعطاء خلال شهر رمضان الفضيل وعام زايد.

وفي إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، قام الناقل الوطني بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تضمّ استضافة 10 مسنين من «دار المسنين» ومقرها الشارقة، ومنحهم تجربة رائعة في جهاز محاكاة الطيران وتنظيم إفطار جماعي لهم وتوزيع هدايا العيد عليهم في أجواء عائلية.

وبادرت الاتحاد للطيران إلى إطلاق شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، قامت من خلالها بتوزيع هدايا العيد على 600 طفل يتيم في ولاية كيرالا بالهند، فضلاً عن التبرع بحقائب مدرسية وأدوات قرطاسية وملابس لدار أيتام تضمّ 240 طفلاً في فيتنام.

أما في سريلانكا، فقد حظي 136 طفلاً من دور الأيتام ورعاية الأطفال بتجربة فريدة بعنوان «ليلة الفيلم»، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة أحد الأفلام على متن طائرة الاتحاد للطيران.

وقامت الاتحاد للطيران بإطلاق مبادرة مجتمعية في الشهر الماضي للتبرع بنحو 150 ألف وجبة غذائية سنوياً خلال 2018 على أن تستمر المبادرة في الأعوام القادمة أيضاً.