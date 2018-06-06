مذكرة تفاهم بين «غرفة الشارقة» و «إكسبو» ورابطة المعارض

وقـّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بغرض تنفيذ عدد من الدورات التدريبية من برنامج التعلّم المعتمد في إدارة المعارض.

ونصّت المذكرة التي تزامن توقيعها مع اليوم العالمي للمعارض، على تنفيذ ما لا يقل عن تسع دورات تدريبية على أن تقام على مدى عام كامل، وتشمل 7 دول عربية هي الإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان وفلسطين والأردن.

وحضر توقيع الاتفاقية عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ودايفيد دوبويس الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، إلى جانب خالد الهاجري مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وقال عبدالله العويس إن الهدف المحوري من توقيع مذكرة التفاهم هو إعداد كوادر بشرية عربية مؤهلة وقادرة على رفد صناعة المعارض والفعاليات بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة وخاصة مع اقتراب موعد العديد من الاستحقاقات الدولية التي ستشهدها الدولة والمنطقة وفي مقدمتها «إكسبو 2020».

وقال سيف المدفع إن تنظيم هذه الدورات التدريبية بالتعاون ما بين غرفة الشارقة والرابطة الدولية للمعارض والفعاليات وبدعم من مركز إكسبو الشارقة، ينطلق من الحرص على توفير أفضل الكوادر الإماراتية والعربية المتخصصة في مجال إدارة المعارض على مستوى المنطقة للاضطلاع بدور تطويري وتحديثي والارتقاء بمستوى هذه الصناعة الحيوية وفق أفضل الممارسات العالمية.