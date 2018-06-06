"اللولو" تفتتح الفرع الثامن في العين

افتتحت مجموعة اللولو أحدث فروعها في مدينة العين. وشهد افتتاح الهايبر ماركت الثامن للمجموعة في العين والفرع الـ146 عبدالله المروشد السبوسي، وناصر المعمري، مدير الأوقاف بالعين.

وحمد راشد الظاهري، والعقيد سيف الظاهري، والرائد راشد الكعبي. كما حضر الافتتاح يوسف موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيف الدين طاهر روباوالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويقع الهايبر ماركت الجديد في منطقة زاخر بمدينة العين، ويمتد على مساحة 50 ألف قدم مربعة.

وقال يوسف موسليام إنه في غضون عام سنقوم بافتتاح فروع جديدة في منطقتي الحاير وأم غافة بالعين، كجزء من خطط التوسع.