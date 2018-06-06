مآثر زايد ومكارمه شملت أرجاء المعمورة

قال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن منظومة القيم الإنسانية في دولة الإمارات ترسخت منذ تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وعطاؤه وإسهاماته الخيرية في أنحاء العالم لم تتوقف، فلم يكن يوماً رجل أقوال ولكنه رجل فعل وعمل.

وقد كانت وما زالت أياديه تمتد في صمت لتبني مدرسة أو مسجداً أو مستشفى أو مدينة سكنية أو تمسح دمعة أو تطعم جائعاً. وأوضح محمد النعيمي في ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني أن مآثر الشيخ زايد، رحمه الله، الإنسانية انتشرت في جميع بلاد العالم، وبصماته موجودة في كل مكان، ولم تنحصر مساعداته في شعب أو مكان محدد، بل شملت مساعداته جميع شعوب العالم.