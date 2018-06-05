دائرة السياحة: تخفيضات 90% في أول أيام عيد الفطر بأبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تخفيضات كبرى لمدة 24 ساعة متواصلة مع خصومات تصل لغاية 90% في 7 مراكز تسوق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد، فيما ستطلق الدائرة موسم صيف أبوظبي في الفترة من 21 يونيو إلى 18 أغسطس بهدف استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وقالت الدائرة على هامش مؤتمر صحفي مساء أمس، إن التخفيضات ستبدأ في الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 15 يونيو وتستمر حتى الساعة 10:00 صباح يوم السبت 16 يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 500 محلاً في مراكز التسوق: مول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والهيلي مول، البوادي مول، المارينا مول، وياس مول.

كما ستحتفل أبوظبي بأول أيام عيد الفطر المبارك بإطلاق عرض مبهر للألعاب النارية لمدة 5 دقائق تضيء السماء مساء يوم الجمعة 15 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في كل من كورنيش أبوظبي وستاد هزاع بن زايد في منطقة العين.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لـــ "البيان الاقتصادي"، أن الدائرة تعول بشكل رئيسي على موسم الصيف لدعم زيادة أعداد الزوار القادمين الى إمارة أبوظبي حيث نستهدف نحو 5.5 مليون نزيل فندقي في نهاية العام الجاري بزيادة 10% عن العام الماضي.

وأضاف الظاهري، أن موسم صيف أبوظبي هذا العام يشمل على مجموعة واسعة من التجارب حيث سيتمكن الزوار والمقيمين من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة والعروض في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك العروض الفندقية، والمطاعم وعروض محلات البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

وأضاف الظاهري أن الدائرة وقعت في هذا الخصوص مع عدد من أبرز شركات الترفيه والفعاليات المشهورة في المنطقة من ضمنها مجموعة "إم بي سي"، "ياك إيفنتس"، "إكسيد إيفنتس"، و"إنفي إيفنتس" الذين سيعملون معاً على تقديم برنامج حافل من عروض الأداء وعروض الأطفال والترفيه العائلي الحي والعروض العالمية والأمسيات الفنية مع ألمع النجوم من الهند والحفلات الموسيقية.

ويهدف موسم صيف أبوظبي إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة على مدار العام، بالإضافة إلى تقديم تجارب لا تُنسى للعائلات والأصدقاء من المواطنين والمقيمين والزوار من خلال الأنشطة الترفيهية في مواقع الجذب وعروض التسوق والخصومات والحملات الترويجية المتنوعة.

وقال الظاهري، أن احتفالات عيد الفطر وموسم صيف أبوظبي تعد أحد أهم فعالياتنا الرئيسية السنوية التي تساهم في تنشيط حركة السياحة في الإمارة، وتسلّيط الضوء على المقومات التي تتمتع بها أبوظبي وتجعلها مقصداً مفضلاً خلال فصل الصيف وبخاصة للعائلات، حيث يشكل الموسم جزءاً من استراتيجيتنا طويلة المدى الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير هذا الحدث بالتزامن مع تعزيز الوعي الإقليمي والعالمي بوجهتنا السياحية.

وتابع الظاهري: ومن خلال موسم صيف أبوظبي، نطمح إلى الترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين وخاصة من أسواقنا الخارجية الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وزيادة متوسط فترة الإقامة في منشآتنا الفندقية، ونقل رسالتنا التي تدعو الزوار لتمضية عطلة صيفية ممتعة في أبوظبي".

ويوفر موسم صيف أبوظبي خصومات خاصة على أسعار حجوزات الفنادق، بالإضافة إلى عروض مميزة على خدمات السبا ومرافق الأطعمة والمشروبات والغرف مع باقات خاصة للأطفال. ويوفر أكثر من 50 فندقًا في الإمارة 67 عرضاً ترويجياً، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 50%.

كما سيشهد موسم صيف أبوظبي 2018 عرضين مخصصين للمنتزهات الترفيهية في جزيرة ياس. وتشتمل بطاقة "عرض موسم صيف أبوظبي العائلي" على فرصة مميزة للإقامة في فندق جزيرة ياس شاملة الإفطار المجاني وإمكانية الدخول إلى المنتزه الترفيه الذي تختارونه. يشمل عرض الدخول إلى المنتزهات الترفيهية شخصين بالغين وطفل واحد كحد أقصى.

بالإضافة إلى "عرض موسم الصيف العائلي" سينضم "عالم وارنر براذرز أبوظبي" إلى موسم صيف أبوظبي هذه الحديقة الترفيهية المتميزة التي ستفتتح أبوابها الجمهور في 25 يوليو بعرض خاص يحمل عنوان "العائلة والأصدقاء"، وتتيح هذه البطاقة لحامليها خصما خاصاً يتمثل في شراء بطاقة لأربعة أشخاص على أن يتم الدفع مقابل 3 اشخاص فقط ليتمكنوا من الدخول إلى هذه الحديقة والاستمتاع بتجاربها المتميزة التي لا تفوت.