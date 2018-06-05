هواوي توجه الشكر لعملائها بوحي من روح العطاء في رمضان

حافظت "هواوي" على المركز الثالث في قائمة كبرى الشركات المُصنعة للهواتف الذكية وفقاً لحصتها السوقية التي ارتفعت بنسبة 11.8% خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك وفقاً لمؤشر شركة "آي دي سي" الربعي للهواتف المحمولة على مستوى العالم، فيما أطلقت الشركة وسم #قُل شكراً (#SayShukran) على موقع تويتر، لتشجيع المستهلكين على التواصل والتعبير عن مدى امتنانهم للمعاني والقيم التي يمثلها شهر رمضان المبارك، وتبادل التهاني والأمنيات خلال الشهر الكريم.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد قطعنا شوطا طويلاً ومثمراً، ونعزو لعملائنا دورا كبيراً في نجاحنا حتى اليوم في الشرق الأوسط. ونؤكد مجدداً على التزامنا بمنح الأولوية لعملاء هذه المنطقة الذين رحبوا بنا بينهم واختاروا أجهزتنا لتوثيق أثمن لحظاتهم. وبدورنا تعلمنا ثقافتهم واعتنقنا قيمهم وتعرفنا على إرثهم الغني. فهم من جسد لنا إمكانات التنوع وجمال التباين وقوة الشخصية. لذا نعاهدهم اليوم بمواصلة تقديم أفضل الخدمات بكل تفانٍ وفخر ونتوجه إليهم بخالص شكرنا وتقديرنا".

ويضيف جياو أن نجاح الشركات يُعزى عموماً إلى مجموعة من العوامل، مثل الإدارة الطموحة وتفاني الموظفين والمنتجات المبتكرة، لكن الأهم من ذلك هو العملاء المخلصين. ويضيف: "وانطلاقاً من إيماننا في هواوي بأن العملاء هم محور جهودنا ورسالتنا، نغتنم الفرصة في شهر رمضان الكريم للإعراب عن خالص شكرنا لهم انسجاماً مع روح المحبة والامتنان التي تحملها هذه الأيام المباركة. فلطالما ساهمت علاقتنا الوثيقة بعملائنا في دفع عجلة نجاحنا ونمونا نحو الأمام وبفضلهم نواصل ترسيخ مكانتنا في المنطقة يوماً بعد يوم. وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً متنوعة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن ممتنون للحفاوة التي حظينا به كشريك تجاري ومزود موثوق لخدمات ومنتجات الهاتف المحمول. حيث دأبت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين منذ انضمامها إلى المنطقة عام 2011 على توحيد الجهود مع الجهات الحكومية الرئيسية لدعم رؤية الشرق الأوسط للابتكار والنمو، كما ركزت على تزويد العملاء بأفضل التقنيات والأجهزة المبتكرة والمنتجات عالية الجودة لتطوير سبل أكثر فاعلية للتواصل".