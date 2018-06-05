الجمارك العالمية في دبي تبحث تعزيز التعاون مع الدومينيكان

استضافت الجمارك العالمية بدبي وفداً من دائرة الجمارك العامة في جمهورية الدومينيكان، حيث اطلع الوفد على الأنظمة الجمركية الذكية والخدمات المتطورة التي تقدمها جمارك دبي وإمكانية الاستفادة منها في تطوير القدرات الجمركية في الدومينيكان من خلال اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجمارك العالمية والإدارة العامة لجمارك الدومينيكان.

والتي تنص على تقديم المساعدة التقنية لجمارك الدومينيكان في عملية التطوير والتحديث للإجراءات والأنظمة الجمركية، من أجل الارتقاء بالخدمات الجمركية وتحسين الإيرادات والحد من التهريب والتهرب الجمركي والضريبي لحماية أمن المجتمع وتعزيز الاقتصاد، بما يدعم قدرات جمهورية الدومينيكان ويرسخ دورها كمركز إقليمي للنشاط التجاري في منطقة الكاريبي. ضم الوفد الزائر ويليامز جي باتشيكو مستشار تقنية المعلومات، قطاع التقنية دائرة الجمارك العامة جمهورية الدومينيكان، اليكساندرا موكويت مديرة نظم المعلومات، قطاع التقنية.