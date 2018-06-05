افتتاح فندق العنوان وسط المدينة في دبي

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة افتتاح فندق العنوان وسط المدينة، ليبدأ استقبال ضيوفه في وجهة تحظى بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوارها القادمين من كافة أنحاء العالم. ويضم الفندق 220 غرفة وجناحاً، يتمتع العديد منها بإطلالات على «برج خليفة» و«نافورة دبي».

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة: جرى التعاون مع ألمع المصممين والشركات الاستشارية العالمية، ليقدم الفندق الجديد تجربة عصرية استثنائية، ترسي معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وسيواصل العنوان وسط المدينة، العمل على منح الزوار والضيوف فرصة الاستمتاع بأروع أنماط الحياة العصرية، وأفضل الخدمات المتخصصة، انطلاقاً من شعاره «حيث تتألق الحياة». ويبلغ ارتفاع «العنوان وسط المدينة» 302 متر، محتضناً 63 طابقاً، ويمكن للضيوف الاختيار بين 16 تصميماً للغرف والأجنحة.

يحتضن «العنوان وسط المدينة»، مجموعة من وجهات الاجتماعات المناسبة للفعاليات التجارية، وهنالك 6 قاعات للاجتماعات، يضم كل منها منطقة استقبال فسيحة، وهي مجهزة بأحدث تقنيات العرض البصري والصوتي والمؤتمرات، عبر الفيديو ومختلف المعدات الأخرى. وتتنوع مساحات القاعات وأسلوب توزيع مقاعدها، لتكون مثالية لما يتراوح بين 6 و12 شخصاً.