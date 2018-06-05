«الإمارات للدراسات المصرفية» يقدم 70 منحة في دورة «الآيلتس» للمواطنين

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي، عن طرح 70 منحة دراسية لدورة «الآيلتس»، في مقر المعهد بدبي والشارقة، مستهدفاً مواطني دولة الإمارات من كافة الفئات، الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية، من دون تحديد شروط للحصول على هذه المنح، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018، يحمل شعار «عام زايد».

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن "عام زايد" هو مبادرة عظيمة لتجسيد إرث المغفور له، الشيخ زايد، باعتباره رمز العطاء والبناء، مشيراً أن المنح الدراسية، هي تعبير عن التزام المعهد بالسير على خطى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، والقيادة الرشيدة، في استمرار عملية بناء المعرفة وتطوير المهارات لأبناء الوطن.

الارتقاء بالكوادر

وأوضح أن اجتياز اختبار «الآيلتس»، يعد شرطاً أساسياً للطلاب الراغبين بالعمل بالقطاع المصرفي، لكون دراسة البرامج المصرفية والمالية، تستدعي الإلمام باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الهدف من المنح الدراسية، هو الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية، وإتقانهم اللغة الإنجليزية، وتعزيز مهاراتهم فيها، لمساعدتهم على مواجهة تحديات العمل في المستقبل.