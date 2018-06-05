اتفاقية استثمار لإنتاج الزيوت البيضاء في «حمرية الشارقة»

وقّع سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة في الحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي اتفاقية استثمار مع راميش باريك - رئيس مصفاة النفط قندهار (الهند) المحدودة لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الزيوت البيضاء والبرافين السائل الخفيف والسوائل الهيدروليكية وزيوت المحولات وزيوت معالجة المطاط وزيوت المحركات والزيوت الصناعية بحمرية الشارقة على مساحة 200,000.

وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد للزيوت المنتجة للاستخدام في صناعة مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية ومعالجة المطاط والمحولات والمركبات والعديد من الصناعات الأخرى كالحديد والصلب.

وذكر المزروعي أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل الوجهة الاستثمارية المفضلة للصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات لما تتميز به من موقع استراتيجي هام واتصالها بميناء الحمرية الذي يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة، ويأتي اختيار مصفاة النفط قندهار (الهند) المحدودة لإنشاء مشروع المصنع الجديد للتأكيد على المعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين وحرصها على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في المسيرة التنموية بالدولة.

من جانبه أوضح سامر باريك أن مشاريع الشركة في الهند تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لذا كان التوجه إلى تنفيذ مشاريع توسعية خارج الهند لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، وكانت الإمارات هي الوجهة الأولى لما تتميز به من مناخ استثماري مستقر، ومن المقرر كجزء من الاستراتيجية التسويقية للمشروع إطلاق الخط الصناعي الجديد تحت العلامة التجارية (تيكسول).