«دانة غاز» تعتزم إصدار صكوك بـ560 مليون دولار

تعقد شركة «دانة غاز» اجتماع الجمعية العمومية في 21 يونيو الجاري للنظر في طرح صكوك جديدة طرحاً خاصاً على حاملي صكوك الشركة المصدرة في مايو 2013.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي أمس، إن حجم إصدار الصكوك سيكون بقيمة 560 مليون دولار كحد أقصى ولمدة ثلاث سنوات بهامش ربح 4% سنوياً.

وأوضحت الشركة أن الصكوك الجديدة ستدرج في سوق إيرلندا المالي، مشيرة إلى أن الجمعية ستناقش أيضاً إنهاء الدعاوي القانونية الخاصة بالصكوك. وكانت الشركة قد أعلنت منتصف مايو الماضي توصلها لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة صكوك قيمتها 700 مليون دولار، وذلك بعد أن توقفت عن سداد قيمة الصكوك عن استحقاقها بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي منذ صدورها جعلتها مخالفة للقانون الإماراتي.