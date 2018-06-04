طيران الإمارات تشغل الإيرباص A380 إلى أوساكا اليابانية

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، عن عزمها تشغيل طائراتها الإيرباص A380 إلى أوساكا اليابانية اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل (رهن موافقة الحكومة). وسوف يرفع استخدام طائرة A380 بين دبي وأوساكا السعة المقعدية بنسبة 38٪ ويعطي المسافرين فرصة الاستمتاع أكثر بالخدمات التي توفرها الطائرة العملاقة التي تعمل حالياً بشكل يومي بين دبي وناريتا. وستحل طائرة الإيرباص A380 مكان طائرات البوينج 777-300ER على الرحلتين رقم "ئي كيه 316/317" من وإلى أوساكا.

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي سوف تخدم خط دبي- أوساكا مستويات متفوقة من الراحة والخدمة بمقاعدها البالغ عددها 489 بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو، و399 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وتلبي رحلات طيران الإمارات إلى اليابان ومنها متطلبات المسافرين اليابانيين، في ظل وجود أفراد أطقم خدمات جوية يتحدثون اللغة اليابانية.

ويوفر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية أكثر من 3500 قناة سمعية وبصرية بما فيها البث المباشر لعدد من المحطات التلفزيونية الإخبارية والرياضية، ويعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والكتب المسموعة منها أكثر من 100 قناة بالمحتوى الياباني. ويمكن لركاب الدرجة السياحية، كما في جميع رحلات طيران الإمارات اصطحاب أمتعة يصل وزنها إلى 35 كيلوغراماً، بينما يستطيع ركاب درجة رجال الأعمال اصطحاب 40 كيلوغراماً. أما ركاب الأولى فيمكنهم اصطحاب أمتعة يبلغ وزنها 50 كيلوغراماً.

وتوفر الناقلة أطباقاً يابانية خاصة على رحلاتها من وإلى اليابان، بما في ذلك الكايسيكي في الدرجة الأولى وصندوق "بنتو" في درجة رجال الأعمال. وتعد طيران الإمارات أول ناقلة في الشرق الأوسط تقدم طبق الكايسيكي على متن الطائرة. ويستمتع الركاب بتجربة سفر راقية في جميع الدرجات، ومنتجات جوية فريدة تشمل حمّام "الشاور سبا" لركاب الدرجة الأولى، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال حيث يمكنهم التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم.

ويصادف هذا العام مرور 10 سنوات على دخول الإيرباص A380 الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات التي تعد أكبر مشغل لهذه لطائرات في العالم. ويضم أسطول الناقلة 103 طائرة A380 ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 59 طائرة أخرى.

وسوف تصبح أوساكا أحدث محطة تخدمها طيران الإمارات بهذا الطراز من الطائرات، ما يوفر لعملائها إمكانية السفر على العملاقة من منطقة كانساي إلى دبي، ومنها إلى محطات عديدة مثل لندن وموسكو وموريشيوس وباريس وغيرها.

وتتميز منطقة كانساي الغربية الغنية بتاريخها، بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل أريما أونسن، وهي واحدة من أشهر الينابيع الساخنة في العالم ونارا، العاصمة التاريخية السابقة. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بزيارة معالم قديمة مميزة بما في ذلك قلعة هيميجي المدرجة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي والتي يمكن الوصول إليها خلال حوالي 20 دقيقة بواسطة القطار السريع شينكانسن. وتُعرف المنطقة أيضاً بأنها موطن للعديد من الأشكال الفنية التقليدية مثل فن تنسيق الزهور المعروف بـ"إكيبانا".

وأوساكا هي واحدة من سبع محافظات في منطقة كانساي يشكلن المنطقة الأساسية لغرب اليابان، وهي أيضاً البوابة إلى كيوتو، عاصمة اليابان القديمة. وتبعد كيوتو، من مطار أوساكا الدولي، 75 دقيقة فقط بالقطار عن ميناء كوبه الدولي المصدر للحوم كوبه الشهيرة، كما يمكن الوصول إلى الميناء خلال حوالي ساعة بالحافلة من مطار كانساي الدولي. ويتيح توقيت وصول الرحلة للركاب إمكانية الاستفادة من الرحلات الداخلية إلى وجهات مثل فوكوكا وتشيتوزي وأوكيناوا.

واعتباراً من 28 أكتوبر 2018، سوف تعمل رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 316" بطائرة الإيرباص A380، حيث تغادر مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 3:05 فجراً، وتصل إلى أوساكا في الساعة 4:55 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 317"، فتقلع من مطار أوساكا الدولي في الساعة 11:35 ليلاً، لتصل إلى دبي في الساعة 5:45 من صباح اليوم التالي (بالتوقيت المحلي).

ويوفر "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين الحائز جوائز عالمية، أربع فئات من العضوية هي: الزرقاء، والفضية، والذهبية والبلاتينية. وتتيح جميعها للأعضاء، بمستويات متصاعدة، إمكانية الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا الفريدة والمميزة. ويكتسب الأعضاء أميالهم عند سفرهم مع طيران الإمارات أو اختيارهم السفر مع ناقلات شريكة، أو مقابل اختيارهم فنادق أو شركات تأجير سيارات أو مؤسسات مالية وتسلية وترفيه شريكة.وكشريك لطيران الإمارات، يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب وإنفاق الأميال على رحلات شبكة الخطوط الجوية اليابانية، كما يمكنهم استبدال أميالهم مقابل مجموعة كبيرة من خيارات الجوائز، التي تشمل تذاكر السفر وترقية درجة السفر على رحلات طيران الإمارات، والإقامة الفندقية، والجولات السياحية والهدايا الفاخرة.

يذكر أن طيران الإمارات كانت قد أطلقت خدماتها إلى اليابان عام 2002، وتسير حالياً رحلة يومية إلى ثلاث محطات هي ناريتا وهانيدا وأوساكا.