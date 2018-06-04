10694 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في 5 أشهر

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة تلقيها 10694 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على مدار الأشهر الخمسة الماضية بشأن خدمات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية للهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 5127 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي مقابل نحو 5567 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 10449 شكوى، أبلغت حصة «اتصالات» منها 5018 شكوى مقابل نحو 5431 شكوى لـ«دو».

وبحسب البيانات، فإن 58.71% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 22.12% عن عدم رضاهم، بينما كان 19.17% منهم حيادياً، بينما أكد 62.82% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 18.78% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 18.39% منهم حيادية.

وجرى إنهاء 97.87% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 97.56% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.